Messe in Düsseldorf : Caravan-Salon startet jetzt im September

Messe in Düsseldorf

Düsseldorf Die Düsseldorfer Messe will den Neustart wagen: Nach abgesagten Großmessen wie Drupa und Interpack soll es im September in Stockum wieder eine Ausstellung geben – den beliebten Caravan-Salon.

Eigentich sollte der Caravan-Salon 2020 in Düsseldorf am 28. August beginnen. Da aber bis zum 31. August wegen der Corona-Pandemie keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen, muss verschoben werden. Die Messe Düsseldorf hat deswegen zusammen mit dem Caravaning Industrie Verband entschieden, den Messebeginn um eine Woche zu verschieben. Der Presse- und Fachbesuchertag findet damit am 4. September statt. Für das Publikum öffnet die große Schau vom 5. bis 13. September.