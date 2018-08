Caravan Salon 2018: So geht Camping heute

Düsseldorf Dieses Wochenende startet in Düsseldorf die weltgrößte Campingmesse. Die Trends sind dieses Jahr mehr Komfort und vor allem Kompaktheit.

Nie erlebte der Urlaub im Freien deutschlandweit so viel Zuspruch wie in diesem Jahr. Die Branche verkaufte vor allem viel mehr Wohnmobile. Doch auch Wohnwagen, sogar gebrauchte, sind gefragt wie nie zuvor. Der diesjährige Caravan Salon von Samstag bis Sonntag, 2. September, ist so groß wie nie zuvor. In 13 Hallen und auf dem Freigelände des Düsseldorfer Messegeländes präsentieren sich 600 Aussteller mit insgesamt 130 Caravan- und Reisemobilmarken – auf mehr als 214.000 Quadratmetern sind über 2.00 Freizeitfahrzeuge – Wohnwagen und Wohnmobile – ausgestellt.