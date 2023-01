Mobilität in Düsseldorf Car-Sharing-Anbieter Green-Mobility gibt schon auf

Die Anbieter von Sharing-Mobilität in Düsseldorf geben zurzeit der Reihe nach auf. Nach den E-Moped-Verleihern Go Sharing und Felyx sowie Bird mit seinen E-Scootern stellt bei den Autovermietern Ende des Monats Green-Mobility nach Greenwheels im vergangenen Jahr den Betrieb ein. Das Unternehmen erklärt das auf seiner Internetseite so: „Green-Mobility schließt seine Standorte in Düsseldorf und Köln, um das Geschäft in den restlichen starken Märkten zu konsolidieren.“