Nach der großen Cannabi-Debatte Wird auf der Rheinkirmes viel gekifft?

Schützen-Chef Stieber ist ebenfalls zufrieden und bestätigt den Eindruck. Er freue sich, dass das Verbot so diszipliniert eingehalten werde. „Ich kann natürlich nicht sagen, ob es nicht nachts in irgendeiner Ecke doch noch jemanden übermannt“, so Stieber. Insgesamt werde der Joint auf der größten Kirmes am Rhein aber nicht herumgereicht.