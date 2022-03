Hasch im Wert von einer Million Euro : Polizei hebt Cannabis-Plantage in Lierenfeld aus

LIERENFELD Die Kriminalpolizei hat in einem Mehrfamilienhaus am Tichauer Weg in Düsseldorf eine größere Cannabis-Plantage ausgehoben. Zwei Personen wurden festgenommen. Der Wert der Ernte wird auf eine Million Euro geschätzt.

Im November vergangenen Jahres entdeckte die Kreispolizei in Mettmann eine Cannabis-Plantage in einem ehemaligen Hotel an der Bismarckstraße. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich offenbar Hinweise auf eine weitere Plantage in Düsseldorf. In einem Mehrfamilienhaus am Tichauer Weg stießen die Beamten bei einer Durchsuchung am Donnerstag auf drei Wohnungen, die nicht nur miteinander verbunden waren, sondern die auch zur professionellen Aufzucht von Cannabis-Pflanzen genutzt wurden.