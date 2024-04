Unsicherheit bei Kontrollen Wo Kiffen in Düsseldorf legal ist – und wo nicht

Seit dem 1. April ist es legal: Der Konsum von Cannabis in der Öffentlichkeit, das Mitführen von 25 Gramm und der heimische Anbau von maximal drei Pflanzen ist auch in Düsseldorf erlaubt. Allerdings gibt es auch viele Einschränkungen, insbesondere beim Konsum. Nicht überall darf der Joint ausgepackt werden, denn es gelten überall in der Stadt diverse sogenannte „Konsumverbotszonen“.