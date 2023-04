Apotheke in Düsseldorf „Wir verkaufen 3,5 Kilo Cannabis pro Monat“

Düsseldorf · Die Süd Apotheke in Düsseldorf-Bilk verkauft Cannabis an Patienten. Was als kleine Idee begann, hat sich zu einem großen Geschäft mit Kunden aus der gesamten Region entwickelt.

13.04.2023, 16:42 Uhr

Inhaber Thomas Reipen und Filialleiter Simon Stops beim Abwiegen von Cannabis im Labor der Süd Apotheke: Diese Sorte kommt aus Sachsen und kostet 9,50 Euro pro Gramm. Foto: Anne Orthen (orth)

Von außen betrachtet deutet bei der Apotheke auf der Himmelgeister Straße nichts daraufhin, dass innen der größte legale Cannabis-Verkauf in Düsseldorf stattfindet. „Folgen Sie mir“, sagt Inhaber Thomas Reipen. Dann führt er raus aus dem Verkaufsraum, vorbei an Augentropfen, Halsbonbons und Kopfschmerztabletten, hinein in ein Hinterzimmer mit einem tonnenschweren Tresor.