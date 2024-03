Tausende Menschen auf der Warteliste Der große Ansturm auf die Cannabis-Clubs in Düsseldorf

In einer rund 600 Quadratmeter großen Halle in Heerdt sollen demnächst viele Hanfpflanzen aufgezogen werden. Am Mittwoch haben Timon Panke und Christopher Theyssen die Fläche besichtigt. „Der genaue Standort wird aus Sicherheitsgründen nicht verraten“, sagte Panke später im Gespräch mit unserer Redaktion. Die beiden Düsseldorfer können sich aber zumindest gut vorstellen, das Gebäude zu mieten. Auf mehr als der Hälfte der Fläche soll dann Cannabis angebaut werden. Einrichten wollen Panke und Theyssen außerdem Lagerräume und Büros. Im vergangenen Jahr haben sie den Cannabis-Social-Club Düsselhanf gegründet. Wie auch bei anderen Clubs in der Landeshauptstadt ist die Nachfrage groß.