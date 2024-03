Gastprofessur in Düsseldorf Professor Campino kommt an die Heinrich-Heine-Uni

Düsseldorf · Seit mehr als 30 Jahren gibt es regelmäßig einen Gastprofessor oder eine Gastprofessorin an der Heinrich-Heine-Uni in Düsseldorf. In diesem Jahr gibt sich „Tote Hosen“-Frontmann Campino die Ehre. Wie man an Karten für die begehrten Veranstaltungen kommt.

12.03.2024 , 13:41 Uhr

Campino bei einem Auftritt in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

(csr)