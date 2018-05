Düsseldorf: Campino beim Aufstiegslied dabei?

Düsseldorf

Auf den letzten Metern arbeitet die Halbangst-Truppe an einer Überraschung: "Danke für den Aufstieg" heißt ihr neues Lied, und wie es aussieht, könnte es höchste musikalische Weihen erhalten. Campino soll in der Nachspielzeit der Video-Produktion ins Studio eilen und "Else und die anderen" im rot-weißen Dress unterstützen. Am Montag soll das Video, für das auch beim letzten Heimspiel gedreht wurde, pünktlich zur Aufstiegsfeier im Netz stehen. Dass "Danke für den Aufstieg" ein umgewandelter Abba-Song ist ("Thank You For The Music") ist, stört den Frontmann der Toten Hosen nicht. Die Band hat als "Die Roten Rosen" selbst ein schräges Schlager-Album aufgenommen. Das Aufstiegslied dürfte ein Erfolg werden. Die Halbangst-Videos sind auf der Internet-Plattform Youtube mehr als eine halbe Million Mal angeklickt worden.