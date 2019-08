Umsonst und draußen : Wir laden ein zum Campfire-Festival

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba) 54 Bilder Das Campfire 2018 in Bildern.

Düsseldorf Vom 31. August und 1. September wird die Wiese vor dem Landtag wieder zur Zeltstadt. Einige Höhepunkte, die Sie an dem Wochenend-Festival für Demokratie, Medien und Zukunft erwarten.

Wenn die „Fridays for Future“-Schüler, die Ex-„Bild“-Chefredakteurin und jetzige n-tv-Chefin Tanit Koch und die Europa-Marketingchefin der Trend-App Tiktok gemeinsam an einem Wochenende in Düsseldorf auftreten, dann ist wieder Zeit fürs Campfire. Die Rheinische Post ist mit einem eigenen Zirkuszelt dabei.

Am Samstag Nach der Eröffnung um 10 Uhr auf der Correctiv-Bühne startet in unserem Zelt um 11 Uhr der „Rheinische Mediengipfel“ mit vier Chefredakteuren: Carsten Fiedler (Kölner Stadt-Anzeiger), Michael Bröcker (RP), Ellen Ehni (WDR) und Marie Todeskino (derwesten) diskutieren über die Zukunft des Lokaljournalismus in NRW.

Was hinter dem Hype um das soziale Netzwerk Tiktok steckt, erfahren Sie um 13 Uhr. Eine Stunde später geht es ums „Medium mit Migrationshintergrund“ – also darum, welche Medien Menschen mit Migratonsbiographie selbst lesen und wie ihre Lebenswelt in den etablierten Medien abgebildet wird.

Anschließend zeichnen um 15 Uhr Helene Pawlitzki und Arne Lieb aus der Lokalredaktion eine neue Folge des RP-Düsseldorf-Podcasts „Rheinpegel“ auf.

Ab 16 Uhr hält auf der Correctiv-Bühne der Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit eine „Grundsatzrede zur Zukunft Europas“. Wer überlegt, selbst mal was mit Medien zu machen, dem sei die Diskussionsrunde ab 17 Uhr im RP-Zelt zum Thema Nachwuchsprobleme im Journalismus ans Herz gelegt.

Wie die sozialen Medien die Blaulicht-Berichterstattung verändern, erfahren Sie ebenfalls dort, ab 18 Uhr.

Info Wer hinter dem Campfire steckt Veranstalter Das Festival wird wie schon 2018 vom Recherchebüro Correctiv gemeinsam mit der Rheinischen Post organisiert. Eckdaten Drei Bühnen, 24 Zelte, mehr als 200 Programmpunkte: Vergangenes Jahr kamen dazu 11.000 Besucher. Eintritt Wir haben gute Nachrichten: Der Eintritt zum Campfire ist kostenlos, ein Ticket benötigen Sie nicht.

Parallel sprechen Can und Dilek Dündar auf der Correctiv-Bühne über ihre Flucht aus der Türkei, ihre Freiheit und das Leben im Exil. Ab 19.30 Uhr wird im RP-Zelt dann eine Live-Folge von „Machiavelli“ aufgenommen, dem Podcast über Rap und Politik. Von seinen Erfahrungen im Flüchtlingslager Idomeni berichtet der freie Fotograf David Lohmüller ab 20.30 Uhr auf der Lesebühne.

Am Sonntag Ab 11 Uhr geht es im RP-Zelt um Rassismus in deutschen Stadien, unter anderem mit DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Von seinem Selbstversuch, als Chefredakteur die komplette Kleinstadt kennenzulernen, berichtet Benjamin Piel vom Mindener Tageblatt ab 12.30 Uhr.

Ums Geldverdienen mit Online-Journalismus in Zeiten der Gratis-Mentalität geht es in einer Diskussionsrunde, die um 13 Uhr beginnt und um 14 Uhr berichtet bei uns die neue n-tv-Chefin Tanit Koch von den Herausforderungen, denen sich klassische Fernsehsender durch Konkurrenz wie Netflix ausgesetzt sehen. Interviewt wird sie von Eva Quadbeck aus der RP-Chefredaktion.

Ab 15 Uhr debattieren auf der Correctiv-Bühne die Aktivisten von „Fridays for Future“ unter anderem mit Oberbürgermeister Thomas Geisel über die Herausforderung des Klimawandels. Wie es ist, eine lokale Facebook-Gruppe wie „Du kommst aus Kleve, wenn ...“ als Administrator zu verantworten, erfahren Sie ab 16 Uhr im RP-Zelt.

Zusätzlich erwartet Sie ein Rahmenprogramm für die ganze Familie. Neben einer Hüpfburg und Malständen können Kinder und Jugendliche selbst programmieren lernen oder ausprobieren, selbst einmal Zeitung zu machen.