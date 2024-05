Koffeeinschub gefällig? Wo es in Düsseldorf kalten Kaffee gibt – also mit Absicht

Rösterei Vier Mitten in der Düsseldorfer Altstadt hat die Rösterei Vier ihre Heimat: Auf 550 Quadratmetern vereinen sich dort Rösterei, ein Workshop-Bereich, der Verkauf von Espressomaschinen, Kaffeemühlen und Bohnen – und natürlich ein Café. Die Karte wurde passend zu den sommerlichen Temperaturen um eine ausgefallene Auswahl an kalten Kaffee-Spezialitäten erweitert, die so klingen, als kämen sie direkt aus einer amerikanischen Fernsehserie. Da sind der Iced Latte, der Iced Americano, der Iced (Dirty) Chai Latte und der Espresso Tonic – alles kühle Varianten von Kaffeespezialitäten auf Espressobasis. Eine andere Variante ist der Nitro Cold Brew, bei dem kalt extrahierter Kaffee mit Stickstoff versetzt wird. Diesen gibt es als Nitro Latte oder süßer als Nitro Caramel Latte. Etwas ausgefallener sind ein Nitro Cold Brew mit Erdbeerpüree und Milch, und der Cold Brew Colada, der mit Kokosnuss und Ananas gemischt wird. Der Store in der Altstadt ist an der Wallstraße 10, geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr, Samstag ab 9 und Sonntag ab 11 Uhr. Außerdem gibt es noch einen Standort im Me and all Hotel an der Immermannstraße 23.