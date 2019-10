15 Jahre Café Pur : Was die Diakonie am Mintropplatz leistet

Was die Diakonie am Mintropplatz leistet

Düsseldorf Am Mintropplatz betreibt die Diakonie eine Tageseinrichtung für Menschen ohne Wohnung. Nun hat das Café Pur seine Kapazitäten aufgestockt - denn zunehmend kommen Arbeitsmigranten, die es in Deutschland nicht geschafft haben.

„Nee, da ist heute zu“, ruft der Mann, der mit einem Fahrrad voller Pfandflaschen vor der Tür des Café Pur steht. Er ist erleichtert, als er hört, dass ab 11 Uhr doch regulär geöffnet sein wird. Vorher gibt es ein Pressegespräch und einen kleinen Festakt. Der Anlass: Seit 15 Jahren bieten die verwinkelten Flure und etwas heruntergekommenen Räumlichkeiten am Mintropplatz Obdachlosen ein warmes Plätzchen, günstige Mahlzeiten und ein offenes Ohr. Dringend benötigte Hilfe, wenn man kein Dach über dem Kopf hat. Hier bietet die Diakonie die grundlegendsten Dinge des Lebens an: Duschen, Waschmaschinen, eine Postadresse. Außerdem gibt es ärztliche Hilfe und Sozialarbeiter, die bei der Job- und Wohnungssuche unterstützen.

Mühsam ist das, was Christian Heynen und sein Team hier leisten. Um so mehr, seit mit der EU-Osterweiterung auch Menschen in Düsseldorf auf der Straße leben, die weder Deutsch sprechen noch Anspruch auf Sozialhilfe haben. Die Stadt hat 2018 deshalb außer der Reihe 50.000 Euro zusätzlich zugeschossen, sodass im Café Pur zusätzliche Hauswirtschaftskräfte, Sozialarbeiter und Sprach- und Kulturvermittler helfen können. Denn die Männer und Frauen, die oft dem Versprechen von Arbeitsplätzen gefolgt und aus Bulgarien, Rumänien, aber auch Polen oder Italien nach Düsseldorf gekommen sind, verelenden hier nach einigen Monaten. Erst wenn sie ein Jahr in Deutschland gearbeitet haben, können sie Hilfsgelder beantragen. Ohne Ausbildung und Sprachkenntnisse sind sie völlig mittellos. „Sie sind verzweifelt und desorientiert“, bringt es Einrichtungsleiter Christian Heynen auf den Punkt. Im Café Pur wird geschaut, ob sie nicht doch irgendeine Chance auf Arbeit – und damit auf eine Wohnung – haben. Oder ob die beste Lösung die Rückreise ins Heimatland ist. In diesem Fall hilft das Café Pur dabei, bei der Stadt Geld für ein Flugticket zu beantragen.