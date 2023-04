Café creativ in Düsseldorf Obdachlose werden künstlerisch tätig

Es gibt eine Kaffeemaschine im „Café creativ“. Und auch ein Wasserkocher zur Bereitung von Tee steht in der eher improvisierten Küche. Das „Café creativ“ ist auch kein Café mit kostenpflichtig aufgebrühten Heißgetränken und einer üppigen Gebäckauswahl, die man an fast jedem Tag genießen kann. Vielmehr sind die Macher des Cafés zweimal pro Woche in den Räumlichkeiten im Hof des Lore-Lorentz-Berufskollegs, um der eigenen und der Kreativität der Gäste den notwendigen Platz zu geben.