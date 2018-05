Düsseldorf : BV3 berät über Neubauten

Düsseldorf Ein Bürogebäude und ein neues Hotel sollen in der Sitzung genehmigt werden.

Drei Wochen ist es erst her, dass die Mitglieder der Bezirksvertretung 3, zuständig für die Stadtteile Oberbilk, Unterbilk, Bilk, Friedrichstadt, Hafen, Hamm, Flehe und Volmerswerth, zuletzt zu einer Sitzung zusammengekommen sind. Und schon steht der nächste Termin im Kalender: Morgen um 17 Uhr trifft sich die Stadtteilpolitik wieder im Stadtteilzentrum Bilk an der Bachstraße 145. Der Bauantrag für ein Bürogebäude an der Kaistraße, der vor drei Wochen noch von der Tagesordnung gestrichen wurde, soll nun morgen Thema werden. Außerdem steht auf der Tagesordnung, die 19 Punkte umfasst, ein Bauantrag für ein Hotel mit Tiefgarage an der Moskauer Straße 29.

Hafen Der Bauantrag für ein Bürogebäude an der Kaistraße mit der Hausnummer 8b ist nach einem Gespräch mit der Bauaufsicht vor einer Woche noch kurzfristig als Nachtrag auf die Tagesordnung gekommen. Auf dem 385 Quadratmeter großen Grundstück schräg gegenüber den Rudas-Studios soll ein sechsgeschossiges Bürohaus entstehen. Das Vorhaben überschreitet sowohl die festgesetzte Geschossigkeit als auch die Geschossflächenzahl (GFZ). Die Stadt hofft auf eine Befreiung durch die Bezirksvertretung, da diese für das Nebengebäude mit ähnlicher GFZ ebenfalls erteilt wurde. Die geforderte ausgedehnte Dachbegrünung soll in Abstimmung mit dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt um ein Drittel reduziert werden. Bezirksbürgermeister Marko Siegesmund (SPD) stellt sich auf eine längere Debatte bei der Vorlage ein, unter anderem wegen der minimierten Dachbegrünung. Schließlich wird auch die Denkmalbehörde in der Sitzung zum Thema angehört.









Hotel 876 Betten verteilt auf 438 Zimmer sind in einem bis zu 13 Stockwerke hohen Hotel an der Moskauer Straße geplant. Bevor der Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung am 30. Mai über die Vorlage abstimmt, wird die BV3 in ihrer Sitzung morgen schon mal eine Empfehlung an den Ausschuss abgeben. Einige Befreiungen sind für den Bau des Hotels erforderlich, für das 102 Stellplätze nachgewiesen werden müssen.

(nika)