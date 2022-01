Stadt stattet zehn Bezirksvertretungen mit Geld für Projekte aus : BV-Geld für Malerarbeiten an Schulen

Das Berufskolleg in Benrath bekommt neue Fahrradstellplätze und eine Außentischtennisplatte. Foto: Maren Könemann

Düsseldorf Neun Schulen bekommen Geld für Malerarbeiten und Sanierungsarbeiten aus einem Topf der Bezirksvertretung 9. Das Dürer-Kolleg erhält zudem eine Außentischtennisplatte.

Jede der zehn Bezirksvertretungen (BV) in der Landeshauptstadt, die die zehn Stadtbezirke repräsentieren, bekommt anteilig ihrer Bevölkerungszahl Geldtöpfe, mit denen Maßnahmen und Aktionen finanziert werden können. Der größte Topf ist der für den Bauunterhalt an städtischen Schulen. Hier standen im vergangenen Jahr 2,26 Millionen Euro für alle zehn Bezirke zusammen zur Verfügung. Unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels (3,50 pro Einwohner) entfiel auf den Stadtbezirk 9 ein Anteil in Höhe von 329.966 Euro.

In der letzten Sitzung des vergangenen Jahres hat das Gremium nun noch einmal ordentlich Geld aus dem Topf rausgehauen: zusammengerechnet die Restmittel in Höhe von 219.500 Euro für Sanierungs- und Malerarbeiten in neun Schulen aus dem Stadtbezirk. Im Einzelnen waren das jeweils 27.500 Euro für Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren in der Grundschule Südallee und dem Gymnasium Koblenzer Straße. In der Urdenbacher Grundschule an der Garather Straße werden zudem noch die Büros der Schulleitung und des Sekretariats sowie das Lehrerzimmer gestrichen. Ebenfalls 27.500 Euro hat die BV 9 für Malerarbeiten in der katholischen Christopherus-Grundschule in Wersten bereitgestellt. Hier sollen Maler- und Deckenarbeiten im Eingangs- und Flurbereich finanziert werden. Das Benrather Schloß-Gymnasium bekommt mit 42.000 Euro die höchste Einzelsumme; für das Geld soll das Lehrerzimmer saniert werden.

Im Schulgebäude der GGS Urdenbach in der Dependance an der Urdenbacher Allee werden mit einem Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro die Treppengeländer gestrichen. Das Albrecht-Dürer-Berufskolleg bekommt Fahrradabstellplätze im Parkhaus eingerichtet (20.000 Euro) und zudem eine Außentischtennisplatte (2500 Euro) finanziert. Für den Außenanstrich des OGS-Pavillons der St. Elisabeth-Grundschule an der Buchenstraße hat das Gremium 25.000 Euro bereitgestellt.