Polizei in Düsseldorf : Bußgelder für 56 E-Scooter-Fahrer

Polizei in Düsseldorf

Am Freitagabend haben Polizei und OSD erneut E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Bei der Kontrollaktion von Polizei und OSD wurden 139 Personen kontrolliert.

Polizei und der OSD (Ordnungs- und Servicedienst der Stadt) haben am vergangenen Freitag ab dem Nachmittag und bis in die Nacht hinein in der Innenstadt erneut das Fahrverhalten insbesondere von E-Scooter-Nutzern kontrolliert. Auch Radfahrer und E-Bike-Fahrer wurden bei offensichtlichen Verstößen angehalten und überprüft. Insgesamt wurden 139 Personen kontrolliert.