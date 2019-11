Verfahren vor dem Amtsgericht Düsseldorf : 250 Euro Bußgeld für Freier an der Charlottenstraße

Der Mann will nach eigenen Angaben eine Prostituierte nicht bewusst angesprochen haben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf An der Charlottenstraße in Düsseldorf prostituieren sich meist drogenabhängige junge Frauen. Das Ordnungsamt kontrolliert regelmäßig und zeigte einen Mann an, der nun vor Gericht sagt, er sei dort von einer jungen Frau immer wieder „angesprochen“ worden.

(wuk) Falscher Ort, falsche Zeit, falsche Gesprächspartnerin: 250 Euro Buße soll ein 37-Jähriger zahlen, weil er nachts im Sperrbezirk an der Charlottenstraße mit einer Dirne „Kontakt aufgenommen“ habe. Doch dagegen wehrte er sich vor dem Düsseldorfer Amtsgericht.