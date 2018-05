Düsseldorf-Süd: Busse sollen schneller vorwärts kommen

Düsseldorf-Süd Auf der Münchener Straße zwischen Universitätsstraße und Ickerswarder Straße wird es regelmäßig voll. Eine Busspur soll dort jetzt Pendlern helfen. Wir haben eine Testfahrt unternommen.

Wer an der Heine-Uni studiert oder in der Stadt arbeitet und im Düsseldorfer Süden wohnt, für den sollte der Weg auf der Münchener Straße stadtauswärts eigentlich schnell gehen. Doch seit vielen Jahren erweist sich die Münchener Straße als große Staustrecke. Nun stellte das Amt für Verkehrsmanagement einen Entwurf zur Einrichtung einer Busspur vor, die die Verspätungen der Busse durch Staus reduzieren soll und in der kommenden Woche vom Ordnungs- und Verkehrsausschuss beschlossen werden soll.

Am vergangenen Freitag wurden nun die Ergebnisse der Bezirksvertretung 9 vorgestellt. Durchschnittlich 43.000 Kraftfahrzeuge innerhalb von 16 Stunden attestieren die Prüfungen dem besonders stauanfälligen Abschnitt zwischen Universitätsstraße und Ickerswarder Straße. Deshalb sollen rund 180 Meter des aktuellen Seitenstreifens in Richtung der Ampelanlage an der Ickerswarder Straße in eine Busspur umgewandelt werden. An der Signalanlage soll eine Busschleuse gebaut werden, mithilfe derer die Busse wieder in den Fließverkehr geleitet werden können.