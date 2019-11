Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Busfahrer niedergestochen – Angeklagter schweigt

Der Busfahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert werden. Der Vorfall ereignete sich am 27. Juni gegen 21.30 Uhr.

Düsseldorf Auf den Fahrer eines Linienbusses war am Flughafen eine lebensgefährliche Messerattacke verübt worden. Der geistig verwirrte Messerstecher steht nun in Düsseldorf vor Gericht.

(wuk) Mit einem wuchtigen Stich eines Jagdmessers mit 18 Zentimeter langer Klinge in die Brust hätte ein irischer Fahrgast (38) an einem Juniabend den Fahrer eines Linienbusses nahe dem Flughafen beinahe getötet. Über diesen Vorwurf des heimtückischen Mordversuchs und der gefährlichen Körperverletzung verhandelt das Landgericht. Mit einer Haftstrafe muss der Ire hier aber nicht rechnen.

Fakt ist: Durch den Messerstich des plötzlich von seinem Sitzplatz aufspringenden Mannes wäre der Busfahrer fast gestorben. Die massive Klinge traf den 55-Jährigen in die Brust und verletzte ihn so schwer, dass Lebensgefahr bestand. Bis Anfang Dezember will das Gericht jetzt prüfen, ob der 38-Jährige deswegen dauerhaft in der Psychiatrie bleiben muss.