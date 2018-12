Nahverkehr: Bus- und Bahnfahren ist ab 1. Januar teurer

Düsseldorf Der VRR erhöht zum Jahreswechsel die Preise, im Schnitt steigen diese um 1,9 Prozent. In den Genuss des neuen Vier-Stunden-Tickets für beliebig viele Fahrten innerhalb des Tarifgebietes kommen die Düsseldorfer nicht. Es ist nur für kleinere Städte gedacht.

Tickets mit dem alten Tarif bleiben noch bis Ende März 2019 gültig – das gilt für Einzel-Tickets, 4er-Tickets, 24- und 48-StundenTickets aller Preisstufen sowie für Zusatz-Tickets. Wer einen größeren Vorrat zum alten Preis erworben hatte, kann diese also im ersten Quartal benutzen. Möglich sei es auch, die alten Tickets bis zum 31. Dezember 2021 in allen Kunden-Centern und bei einigen Vertriebspartnern gegen Tickets mit dem neuen Fahrpreis umzutauschen. Dazu müssen die Kunden den fehlenden Differenzbetrag bezahlen.

Getestet wird im VRR ab dem Jahreswechsel das Vier-Stunden-Ticket (4,20 Euro), mit dem Fahrgäste vom Abstempeln an vier Stunden lang beliebig viele Fahrten innerhalb des Tarifgebietes machen können. In Düsseldorf selbst wird das Angebot aber nicht nutzbar sein, da es nur für Tarifgebiete der Preisstufen A1 und A2 gilt – also in kleineren Städten wie Ratingen oder Hilden.