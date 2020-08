Anwohner half beim Rangieren : Rheinbahn-Busfahrer verfährt sich in Gerresheim

GERRESHEIM Ein Gelenkbus der Linie 737 hat sich in Gerresheim verfahren. Beim Rangieren Bbockierte der Bus die gesamte Dreher Straße. Es kam zu einem längeren Rückstau.

Eigentlich bringt die Rheinbahn-Buslinie 737 ihre Fahrgäste bis nach Erkrath. Dafür biegt die Linie in Gerresheim auf der Dreherstraße rechts in die Schönaustraße ab. Einem Fahrer schien das aber nicht ganz klar zu sein. Dieser bog nicht ab, sondern fuhr auf der Dreherstraße weiter durch Gerresheim. Sein Versuch, das Fahrzeug zu wenden, endete schließlich in der Blockade einer kleinen Kreuzung.

Corona in Düsseldorf : Rheinbahn-Mitarbeiter zeigen jetzt Masken-Verstöße an

Auf Anfrage bestätigte die Rheinbahn, dass der Bus sich verfahren hat. Es könne durchaus sein, dass das mal passiere, auch wenn dies zum Glück sehr selten sei. Fahrer bekommen für ihre Strecken eine spezifische Linieneinweisung und es wird darauf geachtet, dass sie so gut es geht, Stammlinien haben, heißt es weiter. Natürlich könne in so einer Situation auch Nervosität eine Rolle spielen. Die Rheinbahn teilte mit, dass ein Kollege der Verkehrsaufsicht dazugerufen wurde, um in der Situation zu helfen. In engen Situationen setzt bei den Bussen eine Knicksperre“ ein, die das Manövrieren erschwert.