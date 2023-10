Orden der KG Hötter Jonges Burkhard Albes ist Düsseldorfs neuer „Ritter Gumbert“

Der selbstständige Malermeister, der auch die Prüfungen zum Gerüstbauer absolviert hat, führt seit mehr als 30 Jahren ein Familienunternehmen. 30 Mitarbeiter arbeiten in dem Betrieb. Albes ist verheiratet und hat zwei Kinder. Das allein brachte ihm natürlich nicht den Brauchtums- und Sozialorden ein. Vielmehr engagiert sich der 60-Jährige seit Jahrzehnten ehrenamtlich in der Lokalpolitik, in Sozialverbänden, Sportvereinen und dem Brauchtum. Seit 1999 ist Burkhard Albes (SPD) ehrenamtlicher Ratsherr der Stadt Düsseldorf, ist Sportausschussvorsitzender, Mitglied im Wohnungs- und Bauausschuss sowie Mitglied im Aufsichtsrat der Stadttochter IDR. Seit vielen Jahren engagiert sich Albes unter anderem auch im Sportverein DSV 04, dessen Vorsitzender er bis 2017 war, als Vorsitzender der Awo Lierenfeld, im Heimatverein, in der Werbegemeinschaft „Wir in Eller“, im Schützenverein, im Verein Veedels-Zoch Eller und seit diesem Jahr auch bei der Karnevalsgesellschaft Hötter Jonges. Letztere verleiht auch den Ritter-Gumbert-Orden.