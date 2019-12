Plätze in Düsseldorf : Burgplatz für Radfahrer blockiert

Die Stadt hält es für legitim, dass bei größeren Veranstaltungen Umwege anfallen.

(arc) Die SPD in der Bezirksvertretung 1 hatte sich doch sehr gewundert, dass der Rad- und Rollatorenweg auf dem Burgplatz bei der Jazz Rally in diesem Jahr gesperrt war und die Verwaltung um Stellungnahme gebeten. Wie sich jetzt herausgestellt hat, wurde die Sperrung des Radweges auf dem Burgplatz (also die direkte Überquerung vom Rathausufer bis zum Schlossturm und umgekehrt) tatsächlich durch die Verwaltung genehmigt. Bereits in der Vergangenheit sei der Burgplatz für die Jazz Rally und das Düsseldorf Festival vollständig in Anspruch genommen, Radfahrer hätten den Burgplatz umfahren müssen, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung.