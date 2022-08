Straßenfest in Oberkassel : Buntes Treiben rund um die Luegallee

Einige Bands wie hier die Jazz Bonbons traten beim Luegalleefest am Sonntag in Oberkassel auf. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Nach zwei Jahren Zwangspause kamen am Sonntag viele Besucher zum Fest mit Live-Musik und anderen besonderen Aktionen in Oberkassel. Wir waren dabei.

Nur wenige Schritte entfernt hatte der VVV (Verkehrs- und Verschönerungsverein) seinen Stand. „Wir kämpfen für Veränderungen auf der Luegallee, damit sie lebenswert wird,“ erklären Marcus Dinslage und Georg Eiker, Vorstand. Diesem Ansinnen schließt sich Joachim Siefert, Keyworker Oberkassel, an. Wie diese Gruppe war auch das Klimamobil der Stadtwerke in Kooperation mit dem VVV vertreten. Bei Heribert Rubarth, mobiler Service zum Förderprogramm „#KlimaMachen“, ließ sich Max Focke beraten. Er hatte gehört, dass das Förderprogramm in Düsseldorf „das geilste in ganz Deutschland“ sei: „Ich informiere mich gern.“