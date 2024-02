So lebt es sich in umgebauten Bunkern Die härtesten Häuser von Düsseldorf

Durch ein großes Panoramafenster fällt der Blick von Achim Hüren gen Westen. Hier oben, vom vierten Stock aus, ist der ein paar Hundert Meter entfernte Kirchturm gut zu sehen. „Das ist St. Benediktus. Für einen Heerdter geht es nicht besser“, sagt der 65-Jährige. Der Düsseldorfer lebt mit seiner Familie in einem anderen Heerdter Wahrzeichen, das früher jedoch ein Schandfleck war: im ehemaligen Bunker an der Pariser Straße. Der stand Jahrzehnte als grauer, hässlicher Klotz gegenüber dem Heerdter Krankenhaus am Straßenrand. Kostenpflichtiger Inhalt Dass aus ihm einmal ein Ort mit Traumwohnungen werden würde, war nicht zu ahnen. Der Name des Gebäudes entpuppte sich als Programm: In einem animierten Film war schon vor dem Baustart zu sehen, wie aus dem Bunker der „Papillon“ wurde, der sich auffaltet und weitere Kuben und Terrassen andockt. Ein einmaliges und geradezu fantastisch anmutendes Projekt, das bei der Immobilienmesse Mipim in Cannes 2016 mit dem Award für das am besten revitalisierte Gebäude ausgezeichnet wurde.