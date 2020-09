Bundesweiter Streik : Alle Züge und Busse der Rheinbahn stehen am Dienstag still

Alle Züge und Busse der Rheinbahn stehen am Dienstag still

Düsseldorf Tausende Pendler in Düsseldorf müssen sich in der kommenden Woche auf massive Behinderungen bei Bussen und Bahnen einstellen: Die Rheinbahn wird 24 Stunden lang bestreikt, betroffen sind sämtliche U-Bahn-, Straßenbahn und Buslinien.

Die Gewerkschaften haben für kommenden Dienstag einen ganztägigen Warnstreik angekündigt, der auch alle Linien der Rheinbahn betrifft. Der Streik beginnt um 3 Uhr morgens und soll 24 Stunden dauern. „Die Rheinbahn wird in diesem Zeitraum keinen Verkehr anbieten“, sagte ein Sprecher des Unternehmens.

Betroffen sei das gesamte Netz der Rheinbahn in Düsseldorf, im Kreis Mettmann, in Meerbusch sowie die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Auch die Kundencenter sollen am Dienstag geschlossen bleiben.