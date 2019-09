Bundesweiter Vergleich : Autos in Düsseldorf die viertjüngsten im Land

Foto: dpa/Roland Weihrauch Autos auf einer Straße in Düsseldorf.

Düsseldorf Das Durchschnittsalter der Pkw in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Die Untersuchung eines Vergleichsportals zeigt, die ältesten Autos fahren in Gelsenkirchen, in Düsseldorf sind die viertjüngsten unterwegs.

Wie die Studie des Portals „Check 24“ ergab, ist das Durchschnittsalter der Pkw in Deutschland von acht Jahren im Jahr 2009 auf 9,7 Jahre in diesem Jahr gestiegen. Untersucht wurden dafür alle über das Portal seit 2009 abgeschlossenen Versicherungsverträge.

Demnach haben die Pkw in Gelsenkirchen im Schnitt elf Jahre auf dem Buckel, Platz eins im bundesweiten Vergleich. Dahinter folgen Duisburg und Hagen (10,7 Jahre), Kiel (10,6 Jahre) sowie Ludwigshafen am Rhein (10,5 Jahre).

Folgende NRW-Städte finden sich noch unter den Top 20 der ältesten Autos: Bochum (Platz 7, 10,3 Jahre), Krefeld (Platz 9, 10,3 Jahre), Mönchengladbach (Platz 12, 10,2 Jahre), Wuppertal (Platz 15, 10,1 Jahre), Hamm (Platz 16, 10 Jahre), Oberhausen (Platz 17, 10 Jahre), Dortmund (Platz 20, 9,9 Jahre).

Die jüngsten Pkw fahren laut der Untersuchung in Stuttgart, die Gefährte dort sind im Schnitt 8,6 Jahre alt. Dahinter folgen München (8,7 Jahre) sowie Düsseldorf, Potsdam und Braunschweig mit jeweils 8,9 Jahren.

Im Vergleich der Bundesländer fahren die ältesten Pkw in Bremen. Im Schnitt sind Fahrzeuge in dem norddeutschen Stadtstaat seit 10,3 Jahren auf den Straßen unterwegs. Damit sind sie mehr als ein Jahr älter als in Bayern und in Thüringen. In den beiden Freistaaten beträgt das Durchschnittsalter der Autos 9,0 Jahre. NRW landet auf Platz 7 mit einem Durchschnittsalter von 9,8 Jahren.

(csr)