Bundesweite Warnstreiks der Ärzte : „An der Düsseldorfer Uniklinik musste keine Operation verschoben werden“

An der Uniklinik Düsseldorf arbeiten 1000 Ärzte. Foto: Uniklinik Düsseldorf

Düsseldorf Auch an der Düsseldorfer Uniklinik haben Ärzte die Arbeit niedergelegt. Für die Patienten sei das allerdings kaum spürbar, sagt ein Kliniksprecher.

An der Düsseldorfer Uniklinik sind die Folgen des bundesweiten Ärzte-Streiks kaum spürbar. „Wir mussten keine Operationen verschieben, es gab auch keine längeren Wartezeiten für Patienten“, sagt ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Vereinzelt hätten an einigen Kliniken zwar Mediziner die Arbeit niedergelegt, um an der zentralen Kundgebung in Hannover teilzunehmen. „Sie haben sich jedoch so abgesprochen, dass die Patientenversorgung davon nicht spürbar betroffen ist, wofür wir sehr dankbar sind“, so der Sprecher. Die Notfallversorgung von Patienten sei sichergestellt, wer einen Behandlungstermin für Dienstag habe, soll „ganz normal“ zur Klinik fahren.

Die Uniklinik beschäftigt gut 1000 Ärzte, zu der Zahl der Streikenden wollte sie sich nicht äußern. Ein Sprecher der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte im Vorfeld mit rund 80 bis 100 Teilnehmern aus Düsseldorf gerechnet. Für eine aktuelle Einschätzung war der Sprecher nicht zu erreichen.

Die größte Ärztevereinigung in Europa hatte Mediziner an Unikliniken bundesweit für Dienstag zu einem Warnstreik aufgerufen. In NRW sind auch die Kliniken in Aachen, Bonn, Essen, Köln und Münster betroffen. Hintergrund: Viele Mediziner fühlen sich laut einer Mitgliederbefragung des Marburger Bundes von 2019 überarbeitet und überlastet. Sie fordern unter anderem nur Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat, mehr Urlaub für Nachtarbeit und eine bessere Zeiterfassung der geleisteten Schichten und rund sechs Prozent mehr Gehalt. Derzeit verhandelt der Marburger Bund die neue Tarifrunde mit der Tarifgemeinschaft der Länder. Im Dezember waren die Gespräche allerdings ohne Ergebnis vertagt worden.

Die Uniklinik will sich zu den Forderungen und Beschwerden der Mediziner nicht äußern, da sie kein direkter Verhandlungspartner bei den Tarifverhandlungen sei. „Wenn ein Tarifergebnis vorliegt, setzen wir das selbstverständlich auch in Düsseldorf um“, so der Sprecher.

Erst 2018 hatte es an der Uniklinik Düsseldorf einen erbitterten und zähen Arbeitskampf gegeben: Mehr als 3000 Operationen fielen während der Streiks des Pflegepersonals aus, es gab Einschränkungen in der Notaufnahme, viele Patienten warteten vergeblich auf ihre Behandlung. Die Uniklinik bezifferte ihren Umsatzverlust mit rund 40 Millionen Euro. Streikgeplagte leitende Ärzte schlugen schließlich Alarm und baten NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet um Vermittlung in dem Tarifkonflikt.