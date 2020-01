Olympisches Dorf in Düsseldorf : Bundeswehr lehnt Ersatz-Grundstücke ab

Düsseldorf Bergische Kaserne: Die Stadt hätte gerne auch die Flächen des Mobilisierungszentrums. Die Umzugswünsche hätten aber `zig Millionen Zusatzkosten zur Folge.

Die Stadt hat folgende Areale vorgeschlagen: am Vogelsanger Weg in Mörsenbroich, Nach den Mauresköthen in Gerresheim sowie dort westlich der Düssel, an der Moskauer Straße in Oberbilk, am Karweg/Münchner Straße in Holthausen sowie auf dem Gelände Benrather Schloßallee 29-33. Laut Bundeswehr erfüllen die Vorschläge nicht alle wesentlichen Bedarfskriterien: Die Größe muss stimmen, die Grundstücke sollen voll erschlossen sein und sich im Eigentum der Stadt befinden (was in Benrath nicht zutrifft). Und: „Ein Grundstück ist mit perfluorierten Tensiden kontaminiert und daher mit hohen Altlastenrisiken behaftet.“