Berliner Unterstützung für Düsseldorf : Ministerium will Fahrgemeinschaften auf Umweltspur ermöglichen

Zum Jahresende könnte die rechtliche Grundlage vorliegen. Dabei war das Bundesverkehrsministerium zunächst skeptisch gewesen.

(arl) Die Umweltspuren sollen bald auch für Autos mit drei oder mehr Insassen geöffnet sein – und wären damit ein Novum in Deutschland. Wie berichtet, zeigt sich das Bundesverkehrsministerium inzwischen offen dafür, die Grundlagen zu schaffen. Nach einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ will das Ministerium bereits bis Ende dieses Jahres ein Privileg für Fahrgemeinschaften in der Straßenverkehrsordnung festschreiben. Sogar an ein Schild denke man schon. Der Arbeitstitel lautet „Fahrzeuge mit Mehrfachbesetzung“.

Seit dem Frühjahr gibt es die ersten beiden Umweltspuren in Düsseldorf. Auch jetzt schon sind sie in ihrer Kombination neuartig: Auf den Busspuren dürfen auch Fahrräder, Taxen und E-Autos fahren. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hatte im Herbst in Gesprächen mit Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) die Idee geäußert, die Spuren zusätzlich für Fahrgemeinschaften zu öffnen. Er erinnerte sich an solche Sonderspuren in den USA. Für eine solche Regelung fehlt aber die rechtliche Grundlage. Düsseldorf bat Ende Januar in Berlin um Hilfe – und stieß zunächst auf Bedenken: In einem Schreiben hieß es, die Autos mit Fahrgemeinschaften könnten die Spuren verstopfen oder Radfahrer gefährden. Zugleich lobte Minister Andreas Scheuer (CSU) aber das Umweltspuren-Experiment. Kurios: Der Brief mit der Absage aus dem Ministerium kam nie im Rathaus an, wurde aber der „Bild“-Zeitung zugespielt.