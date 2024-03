Bundestagswahl in Düsseldorf Überraschungskandidaten bei SPD und CDU

Anderthalb Jahre vor der Bundestagswahl zeichnet sich in Düsseldorf allmählich ab, wer in den beiden Wahlkreisen ins Rennen gehen wird. Aufgrund der Wahlergebnisse in der Vergangenheit und den aktuellen Umfrageergebnissen haben da nur Vertreter von CDU, SPD und Grünen Chancen. In der Auswahl sind bekannte Namen, aber auch Überraschungen.