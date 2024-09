Kampfkandidatur im Zakk Wen die Grünen in Düsseldorf ins Rennen für die Bundestagswahl schicken

Düsseldorf · Die Grünen in Düsseldorf haben ihre Kandidaten für die Bundestagswahl im kommenden Jahr gewählt. Für den Wahlkreis im Norden traten zwei Kandidaten gegeneinander an. Das Ergebnis fiel knapp aus. Im Süden will Sara Nanni erneut in den Bundestag einziehen.

30.08.2024 , 11:02 Uhr