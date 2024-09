Welche Chancen haben sie 2025? Das sind die Bundestags-Kandidaten der SPD in Düsseldorf

(nic) Die Düsseldorfer SPD geht mit der Kreisvorsitzenden Zanda Martens (Nord-Wahlkreis) und Adis Selimi (Süd-Wahlkreis) in die Bundestagswahl 2025. Das entschieden die Delegierten der Partei am Wochenende bei ihrer Wahlkreiskonferenz in der Heinrich-Heine-Gesamtschule. Damit seien die Weichen für die kommende Bundestagswahl gestellt, erklärte die SPD in einer Mitteilung.