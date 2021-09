Chancen der lokalen Bewerber : Welche Düsseldorfer in den Bundestag einziehen könnten

Thomas Jarzombek (CDU, v.l.), Andreas Rimkus (SPD), Sara Nanni (Grüne) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) gehören zu den Düsseldorfern mit Bundestagschancen. Foto: Fotos: Bretz (2), Endermann, SPD | Montage: Ferl

Düsseldorf Die Zahl der Düsseldorfer im Parlament dürfte steigen – und im Süden der Stadt könnte die SPD erstmals seit vielen Jahren wieder das Direktmandat holen. Ein Überblick, auf wen und was man in der Landeshauptstadt am Wahlabend achten sollte.