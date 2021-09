Das städtische Impfmobil bietet an drei Wahlgebäuden die Möglichkeit zur Impfung gegen das Coronavirus an. Von 10 bis 12.30 Uhr steht das Impfmobil an der Grundschule Wrangelstraße 40 in Mörsenbroich, von 13 bis 15.30 Uhr am Wim-Wenders-Gymnasium, Schmiedestraße 25 in Oberbilk und von 16 bis 18 Uhr an der Hauptschule Itterstraße 16 in Holthausen.