Dass Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) eine zweite Amtszeit im Bundestag bekommt, stand dank Listenplatz 2 in NRW schon vor der Wahl so gut wie fest. Ihre große Erfahrung in der Kommunalpolitik kommt ihr auch in der Fraktion zugute, Profil gewann die 63-Jährige aber vor allem durch ihr zweites großes Thema: die Verteidigungspolitik.