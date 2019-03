Bundestag in Berlin: Toten Hosen übergeben Unterschriften gegen Rassismus

Düsseldorf/Berlin Die "Die Toten Hosen" und Pro Asyl haben dem Bundestag mehr als 40.000 Unterschriften gegen Rassismus und Flüchtlingsfeindlichkeit übergeben. Sie wurden bei 37 Konzerten der Band sowie online gesammelt.

"Deutschland muss in einem zerbröselnden Europa der Fels in der Brandung sein und das Recht auf Asyl verteidigen", forderte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.

In Deutschland würden die Menschen in sogenannten Ankerzentren "unter unwürdigen Bedingungen an Stadträndern und in Massenunterkünften isoliert und ihrer grundlegenden Rechte beraubt".