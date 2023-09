Trendsportart in Düsseldorf Bundesligist ISCD Rams lädt Fans zum Aktionstag ein

In Deutschland kann man aktuell in insgesamt rund 250 Vereinen Skaterhockey spielen, die Sportart wurde zunächst in den USA populär. Einige Aktive kombinieren diese Sportart auch mit dem verwandten Eishockey. Im Sportpark Niederheid an der Paul-Thomas-Straßegibt es zwei Sporthallen, in denen Skaterhockey gespielt wird.