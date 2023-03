Bundeskanzler in Düsseldorf Was Kanzler Olaf Scholz im Ständehaus zu essen bekommt

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am 20. März zu Gast beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post. Der 64-Jährige stellt sich auf der Bühne des K21 vor hunderten geladenen Gästen den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler. An Gesprächsthemen wird es sicherlich keinen Mangel geben angesichts der Lage in der Ukraine, der Energiekrise sowie der Situation in der Ampel-Koalition.