Jens Spahn in Düsseldorf : „Wir können den Krebs in 25 Jahren beherrschen“

Düsseldorf Gesundheitsminister Spahn sprach in der Uni über den Kampf gegen das Rauchen, die Masern-Impfpflicht und die schlechte Bezahlung angehender Ärzte.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn machte sich erstmal locker, als er den Hörsaal 3A der Heinrich-Heine-Universität betrat: Krawatte ab, schließlich saßen hier keine Klinikmanager, sondern rund 400 Studierende, um mit ihm über Gesundheitspolitik zu diskutieren. Spahn verteidigte seine umstrittene These, dass Krebs in 25 Jahren besiegbar sei: „Besiegbar im Sinne von beherrschbar“, präzisierte er. Denn Diagnostik, Behandlung und Prävention (wie die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs) würden immer besser. Zudem helfe Aufklärung: 40 bis 50 Prozent der Krebserkrankungen gingen auf schlechte Lebensführung zurück, allein 25 Prozent hingen mit dem Rauchen zusammen. Er kämpfe für ein Verbot von Tabakwerbung. „Wer bis 18 Jahre nicht angefangen hat, fasst in der Regel auch später keine Zigaretten an“, sagte Spahn auf der Veranstaltung des RCDS, der CDU-Studentenorganisation. Das wollten die Studierenden noch wissen:

Organspende Spahn verteidigte seine Reformpläne. „Es gibt keine Pflicht zur Organspende, sondern eine Pflicht zur Entscheidung.“ Derzeit müsse man ausdrücklich ja zur Spende sagen, bei der geplanten Widerspruchslösung müsse man ausdrücklich nein sagen. So sollten die Bürger angehalten werden, sich über die wichtige Frage Gedanken zu machen. Die große Mehrheit fände Organspende richtig, dennoch sei die Zahl der Spender auf einen Tiefstand gesunken. Zehntausend Menschen ständen auf der Warteliste, bei Tausenden sei der Zustand bereits so schlecht, dass eine Transplantation nicht mehr möglich sei.

Impfpflicht Spahn verteidigte die geplante Masern-Impfpflicht. „Die Freiheit, die Impfung abzulehnen, hört da auf, wo mein Handeln andere unnötig gefährdet“, sagte er. Masern seien hochansteckend und könnten tödlich verlaufen. Wer sein Kind in eine Kita schicke, müsse es daher impfen lassen. „Auch zum Schutz der Unter-Einjährigen, die noch nicht geimpft werden können.“ Spahn kritisierte, noch immer gebe es zu viele Verschwörungstheoretiker, und leider fänden diese gerade im bürgerlichen Lager Gehör. So sei in bürgerlichen Vierteln Berlins die Impfquote geringer als in Marzahn.