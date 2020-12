Bumble Brass aus Düsseldorf : Junge Blechbläser verteilen Brötchen an Obdachlose

Junge Blechbläser verteilen Brötchen an Obdachlose

Düsseldorf Mitglieder des Düsseldorfer Blechblas-Ensemble Bumble Brass haben am Sonntag Obdachlose unterstützt. Wegen der Corona-Pandemie durften nicht alle Musiker dabei sein, trotzdem kamen mehr als 1000 Euro zusammen.

Zwei Stunden lang haben Matti, Levi, Paula, Carola, Laurenz und Jasper Brötchen geschmiert. Diese landeten dann zusammen mit Schokolade, Mandarinen, anderen Leckereien, Desinfektionsmittel und Mundschutz in 150 Tüten, die sie an Obdachlose verteilten. Die Jugendlichen gehören zum Düsseldorfer Blechblas-Ensemble Bumble Brass, 24 Musiker zwischen acht und 18 Jahren. In diesem Jahr hat die Band Obdachlose unterstützt. „So etwas haben wir noch nie gemacht. Wir sind gespannt“, sagen Paula und Carola kurz vorm Start.