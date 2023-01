Einzelhandel in Düsseldorf Büros statt Geschäfte auch beim Stilwerk

Wenn am heutigen Freitag (27. Januar) die Bezirksvertretung 1 im Rathaus zusammenkommt, dann geht es auch um die Umnutzung von Teilflächen der Edel-Shopping-Mall Stilwerk an der Grünstraße. Das komplette dritte Obergeschoss soll in Co-Working-Büros umgewandelt werden, im zweiten sollen zumindest teilweise die Geschäfte verschwinden, hier will sich das Center-Management ausbreiten.