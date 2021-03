Bauen in Düsseldorf : Neues Hotel und Bürogebäude für die Kreuzstraße

Düsseldorf An der Ecke Kreuzstraße/Steinstraße sollen die beiden Bestandsgebäude für zwei spektakuläre Neubauten weichen. Am Freitag, 26. März, wird die Bauvoranfrage der Bezirksvertretung 1 vorgelegt.

Am kommenden Freitag, 26. März, tagt die Bezirksvertretung 1 – zuständig für die Stadtteile Altstadt, Stadtmitte, Carlstadt, Pempelfort, Derendorf und Golzheim – ab 14 Uhr im Rathaus (Plenarsaal) am Marktplatz 2. Folgende Themen könnten für Bürger von gesteigertem Interesse sein:



Kreuzstraße Die Ecke Steinstraße/Kreuzstraße wird ihr Gesicht verändern, denn nicht nur das Haus mit der Komödie soll abgerissen werden, sondern auch die beiden benachbarten massiven Gebäude, die durch eine Brücke miteinander über die Kreuzstraße verbunden sind. So liegt der Bezirksvertretung 1 jetzt die Bauvoranfrage für die Errichtung eines zwölfgeschossigen Bürogebäudes mit Gewerbeeinheiten auf dem Grundstück Kreuzstraße 45 vor. Der Neubau ist mit einer Gesamthöhe von 47 Metern geplant, die Gewerbeflächen sollen im Erdgeschoss entstehen. Gegenüber soll darüber hinaus ein achtgeschossiges Hotel- und Wohngebäude mit einer zweigeschossigen Tiefgarage an der Kreuzstraße 54 gebaut werden. Der Baukörper erhält laut Plan einen bis zu fünfgeschossigen rückwärtigen Anbau. Sämtliche Dachflächen der Gebäude sollen intensiv begrünt und mit Baum- oder Buschbepflanzungen versehen werden.



Bagelstraße Von der Rethelstraße über die Franklinbrücke in Richtung Innenstadt wurde gerade ein neuer Radweg gebaut, auf der Bagelstraße gibt es jedoch zwischen Arndt- und Derendorfer Straße in beiden Fahrtrichtungen eine Unterbrechung, die, wie der FDP berichtet wurde, regelmäßig gefährliche Verkehrs­situationen heraufbeschwört. Vor diesem Hintergrund fragt die Partei die Verwaltung, wie denn der Stand der Planung für den Lückenschluss sei und wann mit einer Umsetzung des Ausbaus zu rechnen ist.