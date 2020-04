Immobilien in Düsseldorf : Büro-Neubau in Rath ist noch nicht fertig, aber voll vermietet

Büro-Neubau in Rath ist noch nicht fertig, aber voll vermietet

Immobilien in Düsseldorf

Düsseldorf Das Deck 21 mit seiner langgezogenen Form ist eines der spannendsten Neubauprojekte im Norden von Düsseldorf. Jetzt ist klar, welche beiden Firmen sich die Flächen dort teilen werden.

Die Direkt-Marketing Firma Ranger und das Beratungsunternehmen MHP ziehen in den Büroneubau Deck 21 in Rath, der im kommenden Jahr fertiggestellt werden soll. Damit ist das markante Gebäude lange vor seiner Fertigestellung bereits voll vermietet. „Dass wir gleich zwei namhafte Unternehmen als zukünftige Mieter für das Deck 21 gewinnen konnten, unterstreicht die Qualität des Produktes“, sagt der Geschäftsleiter Bürovermietung bei Anteon Immobilien, Markus Müller. Das Unternehmen vermarktete das Gebäude exklusiv.

Der neue Hauptmieter Ranger, ein Tochterunternehmen der Ströer Gruppe, wird gut 2900 Quadratmeter Büros in dem Gebäude nutzen, rund 65 Prozent der vermietbaren Flächen. Das Unternehmen hat seinen Sitz bislang an der Parsevalstraße und damit ganz in der Nähe des künftigen Standortes. „Der Düsseldorfer Norden ist seit vielen Jahren unser bevorzugter Teilmarkt“, sagt Ranger-Geschäftsführer Tobias Mehrer.