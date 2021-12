Bauen in Düsseldorf : Bürgerversammlung zu „Park Ludenberg“ nur digital

Düsseldorf Das Bauvorhaben an der Blanckertzstraße wird von den Anwohnern teilweise heftig kritisiert. Nun fürchten sie, dass ihre Belange nicht ausreichend Berücksichtigung finden.

Das Bauvorhaben rund um das aufgegebene DRK-Altenheim an der Blanckertzstraße hat für viel Aufregung gesorgt in der unmittelbaren Nachbarschaft – zu massiv sei die vorgesehene Bebauung auf der mehr als fünf Hektar großen Fläche, die Erschließung ungeklärt, außerdem fürchten die Anwohner um die vorhandenen Grünflächen. Obwohl das neue Wohnviertel doch den Namen „Park Ludenberg“ tragen soll.

Fakt ist: Es läuft ein städtebaulicher Wettbewerb, der sich inzwischen mit den Entwürfen von fünf ausgewählten Planungsteams auf der Zielgeraden befindet. Bürger konnten Einwendungen und Anregungen einfließen lassen, die überarbeiteten Entwürfe sollten dann am kommenden Montag, 13. Dezember, bei einer Bürgerversammlung öffentlich präsentiert werden. Coronabedingt findet die aber nun lediglich digital statt. Und die Kritiker rund um die gegründete Bürgerinitiative befürchten, dass dadurch ihre Belange nicht genügend Berücksichtigung finden werden. Einen Tag später will die Jury den Siegerentwurf küren.

Die Entwürfe für den „Park Ludenberg“ werden der interessierten Öffentlichkeit am Montag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr in jener digitalen Veranstaltung vorgestellt. Wer teilnehmen will, kann sich über die Internetseite www.park-ludenberg.de anmelden. Es gibt dann einen Link für die Teilnahme. Wer keine Möglichkeit habe, an der digitalen Veranstaltung teilzunehmen, könne die Pläne am Zaun gegenüber dem ehemaligen Seniorenheim einsehen, heißt es von der Stadt. Parallel zur Veranstaltung werden die Entwürfe auch auf der Beteiligungshomepage www.dialog-park-ludenberg.de hochgeladen.