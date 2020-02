Stadtteile in Düsseldorf : Grafenberg, so wie es früher einmal war

Grafenberg Der Bürgerverein macht ernst und bereitet für die Bezirksvertretung einen Antrag zur „Wiederherstellung von Alt-Grafenberg“ vor.

Das hat Naujoks endgültig darin bestärkt, den nächsten Schritt zu wagen. In der interfraktionellen Runde der Bezirksvertretung 7 wird er am 18. Februar für sein Projekt werben. Das Konzept steht – historisch, soziologisch, menschlich. Sollte er auch bei dieser Gelegenheit den erhofften Rückenwind spüren, wird ein konkreter Antrag vorbereitet. „Der sollte dann optimalerweise noch im März in die Bezirksvertretung kommen und später dann in den Rat“, hat der Vorsitzende des Bürgervereins immer noch das Beispiel Knittkuhl vor Augen. Da hat es mit der Abspaltung von Hubbelrath einst ja auch geklappt – einstimmig. Gute Argumente, da ist sich Naujoks sicher, hat er reichlich. Zu allererst: „Wir kümmern uns um den Jan-Wellem-Brunnen oder die Wiederherstellung der Gartenlust am Grafenberge, beides liegt aber gar nicht in unserem Stadtteil. Die Graf-Recke-Stiftung zieht in vielerlei Hinsicht mit uns an einem Strang, die Einrichtung an der Grafenberger Allee liegt aber offiziell auch nicht in Grafenberg. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Motivation der Grafenberger nicht schädlich ist, wenn dergleichen auch wirklich zu Grafenberg gehört.“ Eine Fragebogenaktion, die der Bürgerverein durchgeführt hat, erbrachte ebenfalls ein eindeutiges Ergebnis: „Alle Rückläufer stimmten unserem Vorhaben zu.“ Dazu gehörten auch der Rennverein und der Golfclub, aber wie gesagt: „Wir sind realistisch genug, uns auf die nähere Umgebung zu beschränken, die Rennbahnstraße wäre eine gute Grenze.“ Nicht zuletzt: Großartige Kosten fallen durch eine Verschiebung der Stadtteilgrenzen nicht an. Es müssen nur ein paar Schilder versetzt werden.