Vereine aus Düsseldorf : Bürgerverein will Brunnen retten

Düsseldorf Der Jan-Wellem-Brunnen droht zu zerfallen. Der Bürgerverein Grafenberg schlägt jetzt vor, dass die Stadt das Grundstück für einen symbolischen Preis erwirbt und das Denkmal dann saniert.

In diesem Rahmen wurden auch die wichtigsten Themen für die Zukunft skizziert, bei denen Handlungsbedarf besteht. „Der Jan-Wellem-Brunnen neben der Seniorenresidenz an der Ernst-Poensgen-Allee ist ein historisches Denkmal, das Grundstück könnte von der Stadt für einen Euro erworben und anschließend endlich wieder instandgesetzt werden“, schlägt Heuter vor. Weitere Diskussionsthemen seien die stark gestiegene Verkehrs- und Abgasbelastung entlang der großen Verkehrsachsen B7/Grafenberger Allee rund um den Staufenplatz, die geplante Sanierung des Ostparkweihers, die Lärmbelastung für die Anwohner entlang der Güterzugstrecke sowie die Neugestaltung des Staufenplatzes, zum Beispiel durch eine Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern.

Verkehr in Düsseldorf : Radweg-Ausbau an Grafenberger Allee wird fortgeführt

Zum Vereinsprogramm für dieses Jahr gehören das Sommerfest am 19. Juni auf dem Grünzug an der Gutenbergstraße sowie der traditionelle Martinszug in Grafenberg, der in diesem Jahr hoffentlich wieder wie gewohnt stattfinden kann. Ab sofort findet außerdem wieder der Stammtisch an jedem ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Polizeisportverein an der Ernst-Poensgen-Allee statt. Auch Gäste sind willkommen.