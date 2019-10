Aktion in Düsseldorf : Grundstock für eine Blütenpracht ist gelegt

Ehrenamtliche der Bürgerstiftung Gerricus und freiwillige Helfer von Telefonica setzten Hunderte von Krokus- und Tulpenzwiebeln rund um die Basilika St. Margareta.

Der Frühling kann kommen. Hunderte Krokus- und Tulpenzwiebeln liegen jetzt im Erdreich des Hochbeetes und des Pflanzstreifens neben der Basilika St. Margareta in Gerresheim und beginnen hoffentlich nach der kalten Jahreszeit zu sprießen. Möglich macht dies eine Pflanzaktion, die die Bürgerstiftung Gerricus aus Anlass des Freiwilligen-Tages des Telekommunikations-Unternehmens Telefonica organisiert hatte. Neben fünf ehrenamtlichen Helfern der Bürgerstiftung Gerricus waren fünf Mitarbeiter von der Düsseldorfer Telefonica-Niederlassung gekommen, um die Beete von Wildkräutern zu befreien und um die Zwiebeln zu setzen. „Wir helfen gerne bei der Arbeit im Garten und mit Pflanzen. Das ist auch ein guter Ausgleich zur Arbeit am Schreibtisch“, sagte Mirko Wagener, der in der IT-Abteilung des Unternehmens arbeitet.

„Die Telefonica ruft jährlich zur freiwilligen Mitarbeit im Rahmen von Projekten auf, in diesem Jahr ist es schön, auch direkt am Wohnort helfen zu können“, sagt Jörg Okonek, der selbst in Gerresheim lebt. Für die Hilfe ist der Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Gerricus, Michael Brockerhoff, dankbar. „Das erleichtert die Aufgabe, den Platz und die Beete rund um die Basilika am Gerricusplatz zu pflegen und attraktiv zu machen.“