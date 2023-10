Projekt „Einmal Gastgeber sein“ Warum Kinder im Hotel Kö59 in Düsseldorf aushelfen

Am Donnerstag hat die Managerin den Kindern das Hotel und die Küche gezeigt. „Das dient dazu, dass sie am 2. November keine Berührungsängste mehr haben“, so Heck. Elena und Luisa sind beide neun Jahre alt. Es ist das erste Mal, dass sie in einem Luxushotel sind, erzählen sie. „Die Führung war toll“, sagt Elena. „Das Essen ist so schön angerichtet“, ergänzt Luisa. Die beiden sind schon „ein bisschen aufgeregt“ vor dem Bedienen der Gäste.